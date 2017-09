"Die französische Küche" Buchvorstellung mit Häppchen

Berlin: Diderot |

Die First Lady of Food erstmals auf Deutsch



Das feiern wir gemeinsam mit dem Mandelbaum-Verlag mit einem besonderen Abend aus kulinarischen und literarischen Häppchen.

5 Häppchen als kleiner Vorgeschmack auf die Gerichte aus dem Kochbuch

untermalt mit Anekdoten zum Kochen und Essen, ebenfalls Auszüge aus dem Kochbuch

dazu ist Margot Fischer, die Übersetzerin des Buches zu Gast



Eintritt 5 €

Anmeldung an info@diderot-berlin.de oder via Online-Ticket (unten)







Einen kulinarischen Schatz gilt es zu entdecken: Das Standardwerk zur französischen Küche kommt aus England.



Was für Köche, Gourmets sowie für Kenner und Sammler historisch bedeutender Kochbücher wohlbekannt und Bestandteil ihrer Bibliothek ist, erscheint nun endlich in deutscher Sprache: Elizabeth Davids French Provincial Cooking, erstmals veröffentlicht 1960, ist auch heute noch lesenswert, inspirierend und auf eine unterhaltsame Art informativ.



Sie schrieb die vielen Rezepte der französischen Alltagsküche wie sie kochte: einfach, mit Respekt für Traditionen, mit Leidenschaft und Wissen. Ihre Geschichten gehen über die heute üblichen Gebrauchsanleitungen weit hinaus. Das Aroma eines Gerichts und seine leuchtenden Farben springen förmlich aus den Seiten. Sie ermutigt LeserInnen, eigene Entdeckungen zu machen und Gerichte zu interpretieren, statt nur Anweisungen zu folgen.



Elizabeth David, »the food writer who transformed British life« (Telegraph), eröffnete eine Welt voll neuer Aromen und Geschmäcker, ihre Bücher haben bis heute Millionenauflagen. Die französische Küche ist Elizabeth Davids Meisterwerk, ein Klassiker, der Generationen inspirierte und – für eine britische

Autorin ungewöhnlich – auch in Frankreich große Anerkennung fand.



Elizabeth David (1913 – 1992) legendäre, britische Kochbuchautorin, Köchin und Journalistin. Entsetzt über die Trostlosigkeit und das schlechte Essen im Nachkriegsengland, begann sie über die mediterrane Küche zu schreiben. Innerhalb weniger Jahre veränderte sie die britische Küche für immer. Der Guardian listete 2010 die 50 wichtigsten Kochbücher aller Zeiten. Elizabeth Davids Französische Küche steht auf Platz 2. Bis heute wird die vielfach Preisgekrönte weltweit als Englands beste Kochbuchautorin des 20. Jahrhunderts betrachtet.