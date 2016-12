Die Winterreise als Theaterstück

Berlin: Kulturbrauerei |

Prenzlauer Berg. Sein Stück „... und sind wir selber Götter – Die Winterreise“ präsentiert das Theater Ramba-Zamba am 22. Dezember um 19 Uhr in der Kulturbrauerei in der Schönhauser Allee 36. Franz Schubert wurde in eine Anstalt eingewiesen. Er erfährt dort, dass es weitere Insassen mit dem Namen Schubert gibt, die alle den Genieplatz für sich beanspruchen. Schubert empört sich. Doch die anderen mischen sich einfach in sein Leben ein. In 24 Szenen zerlegen sie den weltberühmten Liederzyklus in eigene klangliche Formen. Am Ende überwindet Schubert seine Einsamkeit auf ganz unvorhergesehene Weise. Wie immer stehen bei Ramba-Zamba behinderte und nicht behinderte Schauspieler auf der Bühne. Der Eintritt kostet 16 Euro. Weitere Informationen und Kartenbestellung unter 44 04 90 44. BW