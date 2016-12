Ein Konzert mit 50 Musikern

Prenzlauer Berg.

Das „Helping Hands Allstars“-Konzert 2016 findet am 17. Dezember um 18.30 Uhr auf dem Pfefferberg, Schönhauser Allee 176, statt. Vorbereitet wird das Konzert im Haus 13 von angehenden Veranstaltungskaufleuten und -technikern, die bei der Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH ausgebildet werden. Bei den „Helping Hands Allstars“ handelt es sich um eine musikalische Hilfsgemeinschaft. Musikalisch Begabte tragen sich in diesem Projekt in eine Liste ein. Danach bilden sie für einen oder mehrere Songs Gruppen, die gemeinsam proben. Was dabei herauskommt, wurde im vergangenen Jahr erstmals auf einem Konzert präsentiert. Der Erlös kam den Organisationen „Sea-Watch“ und „Hellersdorf hilft“ zugute. Weil das erste Konzert ein voller Erfolg war, findet es in diesem Jahr erneut statt. 50 Musiker werden mehr als 30 Songs der Musikgeschichte aufführen. Die Bandbreite reicht von Dire Straits und Pink Floyd bis zu Red Hot Chilli Peppers und Britney Spears. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Wer ein freiwilliges Spendenticket kauft, zahlt 25 Euro. Weitere Informationen unter pfefferberg-haus13.de