Eine Geschichte aus der Galaxie

Berlin: Kulturbrauerei |

Prenzlauer Berg. Zu einer Lesung aus dem neuen Fantasy-Roman „Die Krone der Sterne“ mit Kai Meyer lädt der Georg-Büchner-Buchladen am 8. Februar ein. Die Lesung findet um 20 Uhr im Palais der Kulturbrauerei in der Schönhauser Allee 36 statt. Der Roman spielt im galaktischen Reich von Tiamande. Das wird von einer Gottkaiserin und ihrem Hexenorden beherrscht. Regelmäßig werden ihr Mädchen von fernen Planeten zugeführt. Niemand weiß, was mit ihnen geschieht. Als die Wahl auf die junge Adlige Iniza fällt, versuchen deren Geliebter Glanis und seine Unterstützer, sie zu retten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf im Georg-Büchner-Buchladen in der Wörther Straße 16 zehn, an der Abendkasse zwölf Euro. Weitere Informationen unter 442 13 01. BW