Eine Tour zum Schloss Biesdorf

Prenzlauer Berg.

Das Tourenprojekt des Frauenzentrums „Ewa on Tour“ startet in seine neue Saison. Der nächste Ausflug am 1. Juni führt zum Schloss Biesdorf. Mit dem Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum ist im Schloss Biesdorf eine neue Kunstinstitution für Berlin entstanden. Es widmet sich dem Zusammenspiel von Stadt- sowie Landschaftsentwicklung und Kunst. Das Schloss ist von einem idyllischen Park umgeben, und die dort gezeigten wechselnden Ausstellungen treten in einen Dialog mit künstlerischen Positionen aus der ehemaligen DDR. Bei der Anmeldung unter

442 55 42 erfährt man Treffpunkt und Uhrzeit.