Fashionweek Berlin 2017 - ... Modezirkus gastiert eine Woche in Berlin

Zu einem hochwertigen Event gehören die entsprechenden Partner und namenhafte Brands. Genauso ist bei einer professionellen Fashion-Show ein gutes Styling, wie auch ein perfektes Make Up kaum noch weg zu denken. Unter diesen Rahmenbedingungen wird im kommenden Jahr im Rahmen der Eröffnung der Fashion Week Berlin am 17.01.2017 im Adlon Felix Club das Events „Trends by Fashion“ zelebriert.Die Veranstaltung erstrahlt in einem gewissen Flair und bietet dem Modeherz alles was es begehrt. Champagner Empfang, Canapes, Indoor-Pyrotechnik, Goody Bags für jeden Gast, internationale Interpreten, Livemusik, großer Red Carpet Empfang, ein faszinierendes Rahmenprogramm und vor allem bekannte und Namenhafte Designer. Ein streng limitiertes Kartenangebot auf lediglich 200 VIP Karten spricht für die Exklusivität der Veranstaltung. Business Schick, sowie klassische altbewährte Abendmode geht bei dieser Show Hand in Hand mit aktuellen Trendteilen und modernen, eindrucksvollen Galaroben.Bei dieser Eröffnungsveranstaltung präsentieren der Wiener Stardesigner NHUT LA HONG, der Türkische Stardesigner EROL ALBAYRAK, sowie die Deutsche TV-Designerin Sarah Kern ihre neuen Kollektionen.Zudem darf sich auf mitreißende musikalische und künstlerische Darbietungen gefreut werden. Als Gast werden unter anderem die Soul Bros, mit ihren Hits wie „Boom Boom Boom“ oder „Bad Boys“ auftreten. Auch Soulgröße Keith Tynes wird die Show mit seiner gefühlvollen Stimme begleiten. Weiteren Genuss für die Ohren bieten der albanische Popstar Lulzim Shehu mit seinem Sommerhit „Chika, Chika“ und das Gitarren Duo Soul Therapy.Die exklusiven Karten im Wert von 149,00 Euro pro Person sind nur im VVK erhältlich.Ebenfalls gibt es ein limitiertes Kontingent von 200 Karten.Karten: www.eventim.de