Favorite Flower Gallery - die blumigste Ausstellung Berlins

Kunst im Zeichen der Lieblingsblume: Bis 19. Oktober öffnet in Mitte die Favorite Flower Gallery. In Berlins blumigster Ausstellung werden Lieblingsblumensträuße von Bloggern wie Riccardo Simonetti, Teetharejade und Mit Vergnügen als Kunstwerke präsentiert – als Reproduktionen in natura und als Fotografie auf Leinwand.



Blumen schenken Freude und Lieblingsblumen noch viel mehr. Ganze 200% glücklicher macht ein Präsent der Lieblingsblumen, das verrät eine aktuelle neurowissenschaftliche Studie von Tollwasblumenmachen.de. In der Favorite Flower Gallery genau diese Blumen und ihre positive Wirkung zelebriert. Wie unterschiedlich und künstlerisch das Thema interpretiert werden kann, zeigen bekannte Blogger und Instagrammer, die zu drei Themen Sträuße gebunden und in einem Wohnraum-Setting fotografiert haben. Die Bouquets rund um Themen wie „Autumn Favorites“ (10.-14.10.) und „Love & Friendship“ (15.-19.10.) werden über den Zeitraum der Ausstellung nacheinander sowohl als Reproduktion aus echten Blumen als auch als inszenierte Fotografie ausgestellt.



Bis einschließlich 19. Oktober ist die Galerie jeden Tag geöffnet von 14 bis 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Lieblingsblumenstrauß für Zuhause

Alle Besucher der Galerie haben die Möglichkeit, ihr Lieblingsblumenbouquet zu gewinnen. Alles was Sie brauchen, ist Ihr Handy und ein öffentlicher Instagram-Account. Und so geht's:



1. Sehen Sie sich die Ausstellung an und fotografieren Sie Ihren Lieblingsblumenstrauß.

2. Posten Sie das Foto auf Instagram.

3. Markieren Sie @tollwasblumenmachen.de und fügen Sie die Hashtags #tollwasblumenmachen und #lieblingsblume hinzu.



Mit etwas Glück schickt Ihnen Tollwasblumenmachen.de nach Ende der Galerie-Laufzeit eine Reproduktion des Straußes nach Hause. Da währt die Freude über die Lieblingsblume gleich noch länger!