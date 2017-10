Ferienworkshops im Museum

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg.

Das MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 bietet in den Herbstferien mehrere Workshops an. Vom 24. bis 29. Oktober können Kinder in der aktuellen Indianer-Ausstellung zum Beispiel einen eigenen „Sitting Bull“ gestalten und herausfinden, warum Bisons so wichtig für die indianische Kultur waren. Außerdem können in der Museumswerkstatt Steckenpferde gebaut und in der Museumsdruckerei Karten gedruckt werden. Geöffnet ist das Museum in den Ferien dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen unter

74 77 82 00.