Fesselnder Blues vom Mississippi

Berlin: Kulturbrauerei |

Prenzlauer Berg . Das diesjährige Mississippi Blues & Barbecue Festival findet am 16. Juli statt. Von 15 bis 21 Uhr treffen sich im Kesselhaus und im Hof der Kulturbrauerei in der Knaackstraße 97 Musiker, um dem Mississippi-Blues zu huldigen. Der amerikanische Fluss gilt als Ursprung der Musikrichtung. Mit dabei sind unter anderem die Delta Boys, Stefano Ronchi, Lubos Benja & Bonzo sowie The Goon Mat & Lord Benardo. Der Eintritt zu den akustischen Blues-Sessions ist frei, aber es gibt einen Euro Aufschlag auf jedes Bier, der an die Musiker geht. Außerdem können sich die Besucher auf leckeren Barbecue vom Smoker freuen. BW