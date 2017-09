Prenzlauer Berg.

Der Förderverein der Kitas Flohkiste und Löwenzahn veranstaltet zweimal jährlich den „Flohmarkt in Flohzahnhausen“. Am Sonnabend, 16. September, gibt es wieder von 10.30 bis 14.30 Uhr im Garten der Kindergärten in der Knaackstraße 53 Kindersachen, Spielzeug, Kaffee und Kuchen. Interessenten für einen Stand können sich noch anmelden auf www.flohzahnhausen.de