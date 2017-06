Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. In die Welt der Folkmusik entführt Julia Toaspern am 22. Juni ab 20 Uhr im Ewa-Frauenzentrum. Unter dem Motto „Hills & Highlands“ singt sie ian der Prenzlauer Allee 6 irischen, schottischen und amerikanischen Folk. Sie begleitet sich dabei mit Gitarre, Geige und Banjo. Die in Berlin lebende Weltenbummlerin hat schon die halbe Welt bereist, doch so richtig zu Hause fühlt sie sich in den schottischen Highlands, die sie immer wieder neu inspirieren. BW