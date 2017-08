Führung zum Wasserturm

Berlin: Wasserturm |

Prenzlauer Berg. Der Förderverein „Weingarten Berlin“ lädt am Sonnabend, 9. September, zu einer Führung rund um den Wasserturm ein. Der Standort befindet sich auf einem historischen Weinanbaugebiet. Dieser Weinanbau hat Spuren bis in die heutige Zeit hinterlassen. Der Förderverein erinnert an die Straßennamen wie Weinbergsweg, Weinmeisterstraße oder an das alte Stadtwappen von Prenzlauer Berg. Das zeigte neben Windmühlenflügeln und Hopfen auch die Weinranke. Die zweistündige Führung beginnt um 11 Uhr auf dem Wasserturmplateau in der Knaackstraße. Unkostenbeitrag: 5 Euro. KT