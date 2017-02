Gitarrenkonzert im Kuppelsaal

Prenzlauer Berg.

Zu einem Konzert mit dem Gitarristen Pedro Rojas-Ogáyar lädt die evangelische Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord am 12. Februar ein. Im Elias-Kuppelsaal in der Göhrener Straße 11 ist ab 19 Uhr ein Abend unter dem Motto „Spanish Music for Guitar“ zu erleben. Pedro Rojas-Ogáyar spielt unter anderem Werke von Francisco Tárrega, Manuel de Falla, Robert Gerhard und Joaquin Turina. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Weitere Informationen auf www.elias-kuppelsaal.de