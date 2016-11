Impressionen von einer Indienreise: Sabine Heinz zeigt Fotos und Malerei

Prenzlauer Berg. Schlicht „Indien“ heißt die neue Ausstellung, die am 2. Dezember um 18 Uhr in der MMD Mesch-Media Direkt GmbH, Schwedter Straße 1, eröffnet.

In dieser zeigt die Künstlerin Sabine Heinz Acryl- und Ölbilder sowie Fotografien, die auf ihrer Reise durch Nord- und Südindien im Jahre 2015 entstanden. Die farbenfrohen Bilder und Fotos spiegeln die Schönheit, aber auch die Widersprüche dieses großen Landes wider. Mit den Indienbildern der Künstlerin wurde außerdem ein Kalender für 2017 zusammengestellt, der in der Ausstellung erhältlich ist.Musikalisch eröffnet wird die Ausstellung von Peter Gotthard. Dieser schrieb zahlreiche Filmmusiken, unter anderem die Lieder für „Die Legende von Paul und Paula“. Weiterhin wird am Eröffnungsabend Professor Dieter B. Herrmann, der langjährige ehemalige Direktor von Archenhold-Sternwarte und Zeiss-Großplanetarium, in einem bebilderten Kurzvortrag Impressionen von der weltbekannten indischen Sternwarte des Maharaja Jai Singh II vermitteln.

Zu besichtigen ist die Ausstellung bis zum 31. März montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Gruppen melden sich unter 21 73 95 10 an.