Informationen über den Kiez

Prenzlauer Berg.

Eine „Prenzlauer Berg-Tour“ veranstaltet „Stattreisen Berlin“ am 31. Oktober. Diese richtet sich sowohl an Touristen als auch an Prenzlauer Berger. Die Teilnehmer können das größte zusammenhängende Gründerzeitquartier Europas erkunden. Außerdem erfahren sie, wie dort unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Bei der Tour wird auch der Frage nachgegangen: Gerät die Kiezkultur immer mehr unter kommerziellen Druck? Treffpunkt ist um 14 Uhr am U-Bahnhof Senefelderplatz, Ausgang Saarbrücker Straße. Weitere Informationen unter

455 30 28.