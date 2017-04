Kantorei gibt ein Konzert

Prenzlauer Berg.

Ein Konzert mit der Gethsemane-Kantorei ist am 6. Mai um 19.30 Uhr in der Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77, zu erleben. Unter der Leitung von Oliver Voigt stehen die Werke „Mass oft the children“ von John Rutter sowie die Kantate 147 von Bach auf dem Programm. Solisten sind Andrea Chudack (Sopran), Irene Schneider (Alt), Jan Remmers (Tenor) und Georg Streiber (Bariton). Weitere Mitwirkende sind das Kammerorchester Potsdam und die Kinder- und Jugendkantorei Prenzlauer Berg Nord. Weitere Informationen auf www.gethsemanekantorei.de