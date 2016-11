Kindheitsjahre eines Dichters

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Aus ihrem Buch „Der Wortjongleur“ liest Sigrun Casper am 8. Dezember um 20 Uhr im Frauenzentrum Ewa. In ihrem Roman erzählt sie von der Kindheit und Jugend des kleinen Kilian. Er wächst als unehelicher Sohn in einer Kleinstadt in den 50er-Jahren auf. Der Roman basiert auf der Lebensgeschichte des verstorbenen Berliner Dichters Mario Wirz. Er war ein langjähriger Freund der Autorin. Die Lesung findet im Ewa-Café in der Prenzlauer Allee 6 statt. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW