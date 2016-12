Klub der Republik: Die vier Lesezeiten #Winter '16

Autoren-Lesung im Klub Der Republik



Im neuen Format Die Vier Lesezeiten treten jeweils zum Wechsel der Jahreszeiten Autoren der Gegenwartsliteratur im kdr auf.

Neben unseren duotincta-Autoren wird im Winter Sven Heuchert aus der Bernstein-Verlagsbuchhandlung, Gebrüder Remmel [R²] mit von der Partie sein.

Im Anschluss an die Lesung: casual kdr ...



Zur Winterlesung treten an:

(Neuerscheinung)Zitat: "Sie schrieb auch noch weiter , als die Reihe Frauen im Aufbruch eingestellt wurde, ihre Lektorin in Rente gegangen war und der junge Nachfolger viel mehr Interesse an den Beziehungsproblemen von "young urban professionals" im "sexy Berlin" hatte als an der Liebesgeschichte einer alternden Feministin."Buchtrailer undVideoleseprobeZitat: WM 1954: „Das Unfassbare hatte Gestalt angenommen, keiner wankt, keiner wankt, er aber hatte gewankt, nach dem Spiel, danach erst, nach dem entfesselten Traum, erst danach, keine Sekunde vorher, erst danach.“BuchtrailerundVideoleseprobe.(Gastautor Bernstein-Verlag, Gebr. Remmel)Zitat: "Der Eingang ist dunkel und es riecht nach Zwiebeln, Fleisch und Pisse. Die letzten Meter schiebe ich sie vor mir her, drücke sie gegen die Wand, und sie fummelt an meiner und an ihrer Hose gleichzeitig. Dann gleitet mein Schwanz in ihre Möse - perfekt wie auf Schienen. Wir ficken in aller Stille."BuchtrailerundInterview.

Neugierig? Dann sehen wir uns im kdr! Natürlich vorher bitte teilen, weitersagen und die Bücher kaufen!