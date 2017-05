Konzert mit den Akazien-Grazien

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zu einem Konzert mit dem Chor „Akazien-Grazien“ unter dem Motto „Im’ gonna write myself a letter“ lädt das Ewa-Frauenzentrum am 16. Mai um 20 Uhr ein. Das Konzert findet im Ewa-Café in der Prenzlauer Allee 6 statt. Die „Akazien-Grazien“ singen Lieder von eigenwilligen Frauen, von Rum, Coca Cola und heimlichen Treffen, von einer russischen Birke und dem DAF, dem deutschen Abkürzungsfimmel. Ihr Repertoire reicht von Film- und Weltmusik über Volkslieder und Popsongs bis zu klassischer Chorliteratur. Geleitet wird das Ensemble von Johanne Braun. Weitere Infos unter 442 55 42. BW