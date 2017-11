Krimilesung zum Marathon

Prenzlauer Berg.

„Immerstill“ heißt der neue Krimi von Roman Klementovic. Aus diesem liest er am 16. November um 19.30 Uhr in Myer´s Hotel in der Metzer Straße 26. Diese Lesung findet im Rahmen des Berlin-Brandenburger Krimimarathons statt. Der „Immerstill“-Roman entführt in die österreichische Provinz. In die kehrt Lisa zurück, nachdem ihre Schwester und deren beste Freundin spurlos verschwunden sind. Bei ihren Recherchen stößt sie immer wieder auf Widerstand, und die Medien stürzen sich auch noch auf diesen Fall. Gelingt es Lisa, ihre Schwester zu retten? Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten können per E-Mail info@krimimarathon.de reserviert werden.