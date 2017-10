Kunstausstellung im Kiezhotel

Berlin: Myer’s Hotel |

Prenzlauer Berg. „You, me, myself and I – yquièn!?“ ist der Titel der neuen Kunstausstellung in Myer‘s Hotel in der Metzer Straße 26. Zu sehen sind Werke von Joelle Meissner, Graf von Blickensdorf und Maria Balanovskaya. Die drei Künstler setzten Menschen aus ihrem Umfeld künstlerisch in Szene: auf Gemälden, in Skizzen und auf Fotos. Zur Eröffnung am 19. Oktober um 19 Uhr ist jeder bei freiem Eintritt willkommen. Um Anmeldung unter 44 01 40 wird allerdings gebeten. Die Ausstellung ist dann mehrere Monate täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen. BW