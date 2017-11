Kunstwerke von Kiezbewohnern

Berlin: Stadtteilzentrum Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Unter dem Motto „Nachbarschaft – wieviel Nähe verträgt die Enge“ eröffnet im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz am 17. November um 17 Uhr eine Ausstellung. In den vergangenen Wochen rief das Stadtteilzentrum in der Fehrbelliner Straße 92 Kiezbewohner auf, ihre Malereien, Grafiken, Comics, Collagen oder Fotografien zu diesem Thema einzureichen. Diese Kunstwerke werden nun gezeigt. Vorgesehen ist, dass sie danach auch in Büros, Geschäften oder Einrichtungen im Kiez präsentiert werden. Die Schau ist bis Mitte Dezember donnerstags bis sonnabends von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter 443 71 78. BW