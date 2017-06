Berlin: Galerie F92 |

Prenzlauer Berg. So richtig auf den Sommer einstimmen möchte Viola Sandberg am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr in der Nachbarschaftsgalerie in der Fehrbelliner Straße 92. Die Leiterin der Galerie F92 hat das Duo Rike Eckermann und Ulrich Herrmann eingeladen. Beide gestalten ein Programm unter dem Motto „Und kleine Möwe fliegt allein …“. Zu hören sind Geschichten, Lieder und Gedichte vom Meer. BW