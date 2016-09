Literaturtage für Kinder

Prenzlauer Berg.

Unter dem Motto „Ottos Mops liest“ finden ab dem 25. September die diesjährigen Kinderliteraturtage statt. Organisiert werden sie vom Georg-Büchner-Buchladen in der Wörther Straße 16. Los geht es allerdings nicht mit einer Lesung, sondern mit Theater. Maike und Stefan von der Truppe „Pohyb’s und Konsorten“ spielen das Stück „Oh wie schön ist Panama“. Der Illustrator und Autor Janosch, von dem die Geschichte stammt, wurde in diesem Jahr 85 Jahre. Die Aufführung findet am 25. September um 15 Uhr im Palais der Kulrurbrauerei in der Schönhauser Allee 36 statt. Der Eintritt kostet für Kinder sechs Euro, für Erwachsene zehn Euro. Karten können im Buchladen oder unter442 13 01 bestellt werden. Am 9. Oktober findet als zweiter Höhepunkt der Kinderliteraturtage die Preisverleihung im Wettbewerb um den Kinderliteraturpreis Prenzlauer Berg statt. Noch bis zum 25. September können Kinder zum Thema „Ich und die Stadt“ ihre Texte per E-Mail an kinderbuch@georgbuechnerladen.berlin einreichen. Weitere Informatioonen auf http://asurl.de/132o