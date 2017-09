Lucky Luke reitet im Museum

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. Das MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5 startet eine neue Staffel seiner Reihe „Film ab!“. In dieser Staffel dreht sich alles, passend zur neuen Ausstellung im Museum, um Indianer und Cowboys. Als erstes wird am 30. September um 18.30 Uhr der französische Animationsfilm „Lucky Luke, Go West!“ gezeigt. Dieser ist für Kinder ab sechs Jahre geeignet. Der Eintritt zum Film und Workshop kostet sieben Euro. Begleitet wird die Filmreihe von der Sektion Generation der Berlinale. Schirmherr ist der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, Thomas Krüger. BW