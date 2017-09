Mit einem Koffer voller Geld

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. „Mersand“ heißt der neue Thriller von Litt Leweir. Aus diesem liest sie am 5. Oktober im Frauenzentrum Ewa. Sie erzählt eine spannende Geschichte, in der es um Gewalt und Tod, aber auch um Liebe, Freundschaft und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt geht. Jojo schlägt sich mit Dienstleistungen aller Art durchs Leben. Da kommt ein lukrativer Auftrag gerade recht. Ein Koffer soll transportiert werden. Doch bei der Übergabe in einem Nachtzug geht etwas schief. Jojo flieht mit einer Menge Geld. So beginnt eine Odyssee quer durch Europa bis nach Tunesien. Die Lesung in der Prenzlauer Allee 6 beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW