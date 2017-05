Mit Zeitzeugen im Gespräch

Berlin: Museum Pankow |

Prenzlauer Berg. Im Rahmen seiner Ausstellung „Kein Mensch kennt dieses Versteck“ lädt das Museum Pankow am 1. Juni zur Gesprächsrunde ein. Sie findet um 19 Uhr in der Museumshalle in der Prenzlauer Allee 227/228 statt. Zu Gast ist die Künstlerin Ursula Strozynski. Die Entdeckung eines Geheinverstecks in ihrem Haus war ein Anlass, diese Ausstellung über die Flucht einer Unternehmerfamilie aus der DDR in den 50er-Jahren zusammenzustellen. Außerdem steht Uwe Schoening als Gesprächspartner zur Verfügung. Um dessen Familie geht es in dieser Ausstellung. Weiterhin wird an diesem Abend Matthias Roch den Katalog präsentieren. Der Eintritt ist frei. BW