Nachbarn singen und feiern

Berlin: Nachbarschaftshaus am Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. Der Kiez-Chor „Fisch im Wasser“ lädt am 19. Dezember ab 18 Uhr zu einem Liederabend in den Hof des Nachbarschaftshauses am Teutoburger Platz ein. Nachbarn sind willkommen, gemeinsam im Garten in der Fehrbelliner Straße 92 um eine Feuerschale herum das Ende des Jahres zu feiern und zu singen. Und wer möchte, kann außerdem Speisen und Getränke zu einem kleinen Buffet beisteuern. BW