Neue Programme begeistern seit der Wiedereröffnung die Planetariumsbesucher

Prenzlauer Berg. Über einen regen Zuspruch können sich die Mitarbeiter des Zeiss-Großplanetariums seit der Wiedereröffnung im vergangenen August freuen.

42 18 45 10. Weitere Informationen gibt es auf www.planetarium.berlin . Die Tickethotline lautet42 18 45 10.

Das Planetarium war fast zweieinhalb Jahre lang umfassend saniert, modernisiert und ausgebaut worden. 12,8 Millionen Euro wurden investiert. Die gesamte Technik wurde auf den neuesten Stand gebracht und der alte Sternenprojektor durch einen neuen vom Typ Zeiss Universarium Modell IX ersetzt.Das Interesse am modernisierten Planetarium ist groß. „In den ersten vier Monaten konnten wir über 81 000 Besucher begrüßen. Das ist mehr, als wir in einem Jahr vor der Modernisierung hatten“, freut sich Planetariumsleiter Tim Florian Horn. „Wir sind mit dem großen Zuspruch sehr zufrieden und bekamen auch schon tolle Rückmeldungen von Besuchern.“Derzeit werden im Großplanetarium zwölf Programme angeboten. „Alle wurden neu von uns entwickelt“, so Horn. Für alle Altersgruppen ist etwas dabei. Für Kinder ab vier Jahre gibt es zum Beispiel das Programm „Sonne, Mond und Sterne“, ein Einstieg in das Universum für die Jüngsten. Das „Raumschiff Erde“ nimmt hingegen Kinder der Schuleingangsphase mit auf einen Trip durchs Sonnensystem und ältere Schüler starten „mit Raketen zu Planeten“. Tim Florian Horn: „Das Besondere an diesen Schul- und Familienprogrammen ist, dass sie alle live moderiert werden. Das hat den Vorteil, dass speziell auf die Gruppen eingegangen und auch neue Erkenntnisse zeitnah vermittelt werden können.“Abends steht „Sterne über Berlin“ auf dem Programm. Die Besucher können in der 360-Grad-Kuppel eine Reise durch Raum und Zeit erleben. Sie erfahren mehr über die spannende Forschungsgeschichte der Hauptstadt, aber auch etwas über den aktuellen Sternenhimmel über Berlin. „Am 9. Februar um 20 Uhr gibt es bei uns außerdem eine Premiere“, so Horn. „Bei ‚Dunkles Universum‘ können die Besucher eine Entdeckungsreise ins Unbekannte unternehmen. Dabei schauen wir auf das Netz der Dunklen Materie, das die Galaxien zusammenhält, lauschen dem Echo des Urknalls und werfen einen Blick in die spannende Zukunft der Erforschung des Weltalls.“Neben den wissenschaftlichen Programmen gibt es im Planetarium immer wieder Sonderveranstaltungen, so am 16. Februar um 20 Uhr der Auftritt des Pianisten Kai Schumacher mit seinem Programm „Insomnia Live“.