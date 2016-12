Berlin: Die Wabe |

Prenzlauer Berg. Ein rockiges Weihnachtskonzert findet am 15. Dezember um 20 Uhr in der Wabe in der Danziger Straße 101 statt. Pascal von Wroblewsky interpretiert an diesem Abend einige der bekanntesten Christmas-Songs. Aber sie wird auch einige Lieder von Deep Purple, The Doors, Janis Joplin und anderen Stars singen. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro. BW