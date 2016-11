Peggy Luck singt vom All und Alltag

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zu einem Konzert lädt das Ewa-Frauenzentrum am 21. November um 20 Uhr in die Prenzlauer Allee 6 ein. Zu Gast ist die Nachwuchsmusikerin Peggy Luck. Jedem Instrument, auf dem sie an diesem Abend spielt, entlockt sie Töne, die ein wenig anders klingen. Dabei kommen immer neue Seiten und Saiten zum Vorschein. Peggy Luck komponiert und singt ihre Lieder zum Klavier, zur Gitarre, zur Waldzither und zur Gamba. In deutscher und in englischer Sprache singt sie über das All und den Alltag und die Welten, die manchmal dazwischen liegen. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW