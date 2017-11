„Pfefferstreuer“ haben Premiere

Berlin: Stadtteilzentrum Teutoburger Platz |

Prenzlauer Berg. „Wimpernschlag und Lebenslust“ heißt das neue Stück der Seniorentheatergruppe „Pfefferstreuer“. Premiere hat es am 12. November um 15.30 Uhr im Stadtteilzentrum am Teutoburger Platz, Fehrbelliner Straße 92. In diesem Stück geht es um einen lebensfrohen Damenklub. Alle kennen sich seit ihrer Jugend. Die Damen erinnern sich an verrückte Zeiten und wollen sie noch einmal aufleben lassen. Sie verabreden sich in einem Ballhaus, um neue Abenteuer zu erleben. Doch wird sich ihr Traum erfüllen? Unter Leitung von Anja Winkler entstand ein hinreißendes Stück. Die „Pfefferstreuer“ bestehen aus aktiven Menschen, die alle bereits die 50 Jahre überschritten haben. In ihre Inszenierungen arbeitet die seit 2006 bestehende Gruppe eigene Lebenserfahrungen mit ein. Plätze für die Premiere können unter 443 71 78 reserviert werden. BW