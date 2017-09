Plattform für junge Musiker

Prenzlauer Berg.

Die Wabe in der Danziger Straße 101 möchte mit Veranstaltungen vor allem jungen Musikern und Liedermachern eine Plattform bieten. Am Freitag, 22. September, gibt es die erste Veranstaltung „WABEsolo Vol.1“. Ab 20 Uhr stellen sich junge Musiker vor. Die Themen und Genres sollen in der Reihe immer wieder wechseln, die Künstler können sich bei der Wabe bewerben. Bei der erste Folge sind Franziska Günther, Pam Wischofsky, Johannes Kubin, Ofield und Phil Vetter mit dabei. Der Vorverkauf hat begonnen, Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Weitere Informationen unter www.wabe-berlin.de