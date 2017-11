Sicher im Netz unterwegs

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zu einem Vortrag „Sicherheit im Netz – wie kann frau sich schützen?“ lädt das Frauenzentrum Ewa, Prenzlauer Allee 6, am 28. November um 20 Uhr ein. Wer heutzutage im Internet unterwegs ist, der gibt in der Regel viel mehr Daten von sich preis, als er beabsichtigt. Aber was kann man effektiv und mit einfachen Mitteln dafür tun, um seine Daten vor Unbefugten zu schützen? Dazu wird Anne Roth sprechen. Sie ist Politologin und beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Thema digitale Überwachung. Außerdem betreibt sie einen Blog, auf dem es unter anderem um Netzpolitik und Medien geht. Nach dem Vortrag kann diskutiert werden. Weitere Informationen unter 442 55 42. BW