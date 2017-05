Singende Ärzte: Chor gibt in der Gethsemanekirche Jubiläumskonzert

Prenzlauer Berg. Zu einem Jubiläumskonzert lädt der Deutsche Ärztechor am 12. Mai um 19 Uhr in die Gethsemanekirche ein. Begleitet wird er vom Deutschen Ärzteorchester. Anlass ist der zehnte Geburtstag des Chores.

01806 70 07 33 sowie auf Karten für das Konzert können unter01806 70 07 33 sowie auf www.reservix.de für 15 bis 25 Euro reserviert werden. Weitere Informationen auf www.aerztechor.de

Jährlich treffen sich seit 2007 zweimal im Jahr über 100 Ärztinnen und Ärzte aus ganz Deutschland, Studierende der Medizin sowie Angehörige medizinverwandter Berufe, um gemeinsam zu singen. Den Orchesterpart übernimmt bei diesen Aufführungen meistens das schon 1989 gegründete Deutsche Ärzteorchester. Diesem gehören 150 Musiker an, die jährlich bundesweit etwa acht Konzerte geben. Der finanzielle Erlös aller Konzerte kommt immer einem guten Zweck zugute. Er fließt regelmäßig an gemeinnützige Institutionen. Auf diese Weise haben der Deutsche Ärztechor und das Deutsche Ärzteorchester bisher mehr als 50 Partner aus dem medizinischen, kirchlichen und karitativen Bereich durch ihre Musik unterstützt.Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Chores findet das nächste Konzertprojekt erstmals in Berlin statt. Auf dem Programm stehen Felix Mendelssohn Bartholdys „Meeresstille und glückliche Fahrt“, Johannes Brahms „Schicksalslied“ sowie Felix Mendelssohn Bartholdys „Lobgesang“. Als Solisten sind Simone Krampe (Sopran), Katharina Leyhe (Sopran) und Michael Connaire (Tenor) zu erleben. Die Aufführung findet unter der Leitung des Dirigenten Alexander Mottok und der Chorleiterin Uta Singer statt.Die bei diesem Konzert 125 mitwirkenden Sänger sowie 60 Orchestermusiker kommen aus allen Teilen Deutschlands und tragen alle anfallenden Kosten selbst, um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen. Die Erlöse des Konzerts kommen der Berliner Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung, dem Verein damus sowie dem Kloster Chorin zugute.