Sommerabend im Hof genießen

Prenzlauer Berg. Unter dem Motto „Gemeinsam in den Sonnenuntergang“ lädt das Frauenzentrum Ewa am 21. August um 20 Uhr zu einer entspannten Veranstaltung auf seinem Hof ein. Mit einem Tequila Sunrise (auch alkoholfrei) treffen sich Frauen zu einem regen Austausch. Auf dem Hof kann man den Alltag hinter sich lassen, in den Abendstunden entspannt ins Gespräch kommen, Neues erfahren und gemeinsam Idee für nächste Aktionen besprechen. Weitere Informationen und Anmeldung unter 442 55 42. BW