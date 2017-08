Sommerfest im Weingarten

Berlin: Volkspark Prenzlauer Berg |

Prenzlauer Berg. Der Förderverein „Weingarten Berlin“ lädt am Sonntag, 3. September, um 15 Uhr zum Sommerkonzert in den Weingarten am Volkspark Prenzlauer Berg, Am Weingarten 16, ein. Für gute Stimmung sorgt das „Trio Scho“. Erstmals tritt der „Jedermann-Aktions-Chor“ zum Sommerfest auf. Die Hobbykünstler haben sich für ihren Auftritt mit weinseligen Liedern vorbereitet. Zum Sommerfest werden auch Berliner Weine angeboten und es gibt Kaffee und Kuchen. Der Eintritt kostet drei Euro. KT