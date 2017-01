Tag der offenen Tür bei Rohnstock Biografien (mit Vortrag und Erzählsalon)

Der Berliner Erinnerungs-Spezialist Rohnstock Biografien öffnet am 28. Januar, von 11 bis 18 Uhr seine Räume an der Schönhauser Allee 12 (Eingang Saarbrücker Str.). Alle, die sich für "Geschichte in Geschichten" interessieren, sind herzlich eingeladen.

"Erzählen und Identität"

Die Höhepunkte des Tages sind um 11 Uhr der Vortrag "Erzählen und Identität" von Prof. Otto Kruse, Psychologe und Schreibforscher, sowie um 16 Uhr der Erzählsalon "Wie ich ein großes Hindernis überwand" - Menschen verschiedenen Alters, Herkunft und Milieus erzählen und hören einander zu.Hier finden Sie das Tagesprogramm: www.rohnstock-biografien.de/aktuelles/. Anmeldung erbeten: info@rohnstock-biografien.de