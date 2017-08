Prenzlauer Berg.

Die Wabe in der Danziger Straße 101 startet nach der Sommerpause am Freitag, 1. September, ab 20 Uhr mit der Gruppe „Gentlemen’s Blues“ in die neue Saison. Die Band spielt Songs aus rund 100 Jahren Musikgeschichte. Die Band hat auch Gastmusiker dabei, die mit dem Publikum eine große Tanzparty feiern wollen. Eintritt 10, ermäßigt 8 Euro, weitere Informationen: https://www.wabe-berlin.info