Tanzstück zu Essstörungen

Prenzlauer Berg.

Die Tanzwerkstatt No Limit gastiert am 17. Juni erstmals mit einer ihrer Aufführungen im Pfefferberg Theater. Präsentiert wird das Stück „unschön. Das kotzt mich an“. Dabei handelt es sich um ein Tanztheater über Essstörungen, das zeigt, was die Gesellschaft, die Familie und der Therapiekreislauf mit Betroffenen machen. Die Aufführung in der Schönhauser Allee 176 findet um 15 Uhr statt. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt acht Euro. Weitere Infos auf tanzwerkstatt-nolimit.de