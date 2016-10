Theater in der Wunderkammer

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. „Schneeweißchen und Rosenrot. Ein Märchen in vier Jahreszeiten“ heißt ein Puppentheaterstück, das das transit-theater-berlin am 28. und 29. Oktober im MachMit! Museum für Kinder zeigt. Zu erleben ist das Stück jeweils um 16.30 Uhr in der Wunderkammer des Museums in der Senefelderstraße 5. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahre. Der Eintritt kostet 5,50 Euro. Weitere Infos unter 74 77 82 00. BW