Überraschungen selbst herstellen

Prenzlauer Berg.

Zu einem Mitmach-Weihnachtsmarkt lädt die Klax-Kreativwerkstatt am 10. Dezember ein. Von 11 bis 18 Uhr sind Familien an der Schönhauser Allee 59 willkommen. Klein und groß haben die Möglichkeit, ganz persönliche Überraschungen zum Wichteln und zum Verschenken herzustellen. Dafür stehen alle nötigen Materialien und Gerätschaften zur Verfügung. Ob an der Staffelei, an der Töpferscheibe oder am 3D-Drucker: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Außerdem gibt es Weihnachtsmarkt-Buden mit Angeboten aus der Kinderkunstgalerie, mit pädagogisch wertvollem Kreativspielzeug, mit Büchern, köstlichen Weihnachtsleckereien und vielem mehr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen: www.kreativwerkstatt.de