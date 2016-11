Virtuelle Reise ins Weltall

Berlin: Zeiss-Großplanetarium |

Prenzlauer Berg. In seiner Reihe „Ewa on Tour“ lädt das Frauenzentrum am 1. Dezember zu einem Besuch des im Sommer wiedereröffneten Zeiss-Großplanetariums ein. Im umgebauten Wissenschaftstheater in der Prenzlauer Allee 80 können die Teilnehmerinnen ab 10 Uhr mehr über die „Sterne über Berlin“ erfahren. Sie unternehmen in der 360-Grad-Kuppel des Planetariums unter anderem eine virtuelle Reise durch Zeit und Raum. Frauen, die teilnehmen möchten, melden sich unter 442 55 42 an und erfahren dann alles Weitere. BW