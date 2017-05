Was Karin Mielke alles erlebte

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. „Die neuen Alten – Aktive Senioren in Aktion“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der das Ewa-Frauenzentrum am 23. Mai um 20 Uhr einlädt. Karin Mielke wird in Wort, Bild und mit viel Humor von ihren Einsätzen in sozialen Projekten in Florenz, Pisa und Montevarchi berichten. In ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hatte sie viele berührende Begegnungen mit Menschen. In einem von der EU geförderten Projekt für engagierte Senioren verlebte sie eine spannende Zeit in Italien. Dabei wurde ihr bewusst, dass man auch im Alter immer noch lernen und Neuem begegnen kann. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter 442 55 41. BW