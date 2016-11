Weihnachtsoratorium in der Gethsemanekirche am 26. November

Prenzlauer Berg. Die Aufführung des Weihnachtsoratoriums in der Gethsemanekirche hat inzwischen Tradition. Am kommenden Wochenende ist dort erneut der Konzertchor der Friedenskriche Niederschönhausen mit seinen musikalischen Unterstützern zu Gast.

In diesem Jahr findet das Konzert am 26. November um 19.30 Uhr in der Kirche in der Stargarder Straße 77 statt. Geleitet wird die Aufführung von Babette Neumann. Komponiert wurde das Weihnachtsoratorium mit seinen sechs Kantaten von Johann Sebastian Bach. Der Konzertchor der Friedenskirche Niederschönhausen bringt vom Weihnachtsoratorium in diesem Jahr allerdings nur die Kantaten I und III zu Gehör. Zu Beginn des Konzerts werden die Zuhörer nämlich ausnahmsweise Bachs „Magnificat“ in D-Dur hören.Karten kosten 16 Euro, Kinder bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen auf konzertchor-niederschoenhausen.de . Karten gibt es im Gemeindebüro der Friedenskirche in der Dietzgenstraße 19-23 sowie an der Abendkasse.