Wie stellt man eigenes Eis her?

Berlin: MachMit Museum für Kinder |

Prenzlauer Berg. „Brauner Bison – Schoko-Eis selbstgemacht“ heißt es am 6. August im MachMit! Museum für Kinder in der Senefelderstraße 5. An diesem Tag können Kinder von 15.30 bis 16.30 Uhr Eis herstellen. Dazu wird „Ur-Ur-Omas Eismaschine“ verwendet, die ganz ohne Strom funktioniert. Die Kinder drehen so lange an einer Kurbel, bis das Eis kühl und cremig ist. Ganz nebenbei erfahren sie viel Wissenswertes rund ums Speiseeis. Weitere Informationen gibt es unter 74 77 82 00. BW