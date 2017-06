Andreas Otto lädt zur Sprechstunde

Prenzlauer Berg.

Der Abgeordnete Andreas Otto (Bündnis 90/Die Grünen) veranstaltet am 10. Juli eine Sprechstunde. Ihm können Bürger von 17 bis 18.30 Uhr im Wahlkreisbüro in der Raumerstraße 24 ihre Anliegen und Hinweise zu kommunalpolitischen Themen vortragen. Um Anmeldung unter23 25 24 45 oder per E-Mail andreas.otto@gruene-fraktion-berlin.de wird gebeten.