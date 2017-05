Die Grün Berlin GmbH kümmert sich bis 2020 um die Müllentsorgung im Mauerpark

Prenzlauer Berg. Die Grün Berlin GmbH übernimmt bis zur Fertigstellung der Erweiterung des Mauerparks auch die Verantwortung für die Müllentsorgung in der gesamten Grünanlage.

Bürger im Dialog

Das teilt Umweltstaatssekretär Stefan Tidow (Bündnis 90/Die Grünen) auf Anfrage des Abgeordneten Stefan Lenz (CDU) mit. Seit Sommer vergangenen Jahres wird an der Erweiterung des Mauerparks gearbeitet. Er wird von etwa acht auf 14,5 Hektar erweitert. Die betreffende Fläche, die ursprünglich zum Bezirk Mitte gehörte, wurde im März dieses Jahres Pankow zugeordnet. Bis 2020 soll die Erweiterung des Mauerparks fertiggestellt sein. Danach wird Pankow für die Pflege des gesamten Areals verantwortlich sein.Bezirksamt und Grün Berlin kamen jetzt überein, dass das Unternehmen bis zur Fertigstellung der Erweiterungsfläche diese auch bewirtschaftet und das Müllmanagement für den gesamten Park übernimmt. Das ist für den Bezirk Pankow zunächst eine Erleichterung, weil er sich bis 2020 nicht mehr um die aufwendige Müllbeseitigung kümmern muss. Abends und an den Wochenenden zieht es bei gutem Wetter Tausende Menschen in den Park. Jedes Jahr hinterlassen die Parkbesucher tonnenweise Müll. Für deren Entsorgung hatte bislang das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks zu sorgen.Die Grün Berlin GmbH übernimmt in der Zeit, in der der Mauerpark erweitert wird, aber nicht nur das Müllmanagement für die gesamte Parkfläche. Bis zum Ende der Baumaßnahme werde sie auch die Bürgerwerkstatt „Mauerpark fertigstellen“ weiter fortführen, erklärt Stefan Tidow. Diese wurde 2010 eingerichtet. In ihr kommen Anwohner sowie Vertreter von Initiativen, Vereinen und Behörden zusammen. Im Dialog wird die weitere Gestaltung des Mauerparks besprochen. Diese Bürgerwerkstatt solle, so der Staatssekretär, bis zum Ende der Bauarbeiten an der Mauerparkerweiterung themen- und anlassbezogen weiter zusammenkommen. Weitere Informationen zur Mauerpark-Erweiterung finden sich auch im Internet auf gruen-berlin.de/projekt/mauerpark