Ein Ausflug ins Kanzleramt

Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg. Zu einem ganz besonderen Ausflug lädt das Frauenzentrum Ewa am 23. November ein. Für diesen Tag ist im Rahmen des Projektes „Ewa on Tour“ ein Besuch des Bundeskanzleramts geplant. Treffpunkt ist 11.15 Uhr in der Prenzlauer Allee 6. Gemeinsam geht es dann ins Regierungsviertel. Das spektakuläre Kanzleramtsgebäude an der Spree beherbergt auf neun Ebenen zahlreiche Büros, unter anderem das Arbeitszimmer der Bundeskanzlerin. Weiterhin gibt es dort einen internationalen Konferenzraum sowie Arbeitsräume für Ministerien und sogar eine „Geheim-Etage“. Sehenswert sind auch einige berühmte Kunstwerke, die sich im Bundeskanzleramt befinden. Anmeldung unter 442 55 42. BW