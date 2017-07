Fachleute beraten in Rechtsfragen

Prenzlauer Berg.

Parlamentsmitglied Tino Schopf (SPD) bietet am 20. Juli eine Sprechstunde zu Miet- und Sozialrecht an. Sie findet in seinem Bürgerbüro in der Bernhard-Lichtenberg-Straße 23 statt. Die Beratung erfolgt durch Fachanwälte. Ihnen kann jedermann seine Fragen rund um das Thema Miete sowie zu sozialen Leistungen wie Hartz IV stellen. Die Mieterberatung findet von 16 bis 17 Uhr, die Sozialberatung danach von 17.30 bis 18.30 Uhr statt. Wer dieses Angebot nutzen möchte, meldet sich unter0151 74 38 18 74 oder per E-Mail an tino.schopf@spd.parlament-berlin.de an.